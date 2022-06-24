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شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 234 أسيراَ

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 234 أسيراَ
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال، ارتفعت مجدداً لتصل الى (234) أسير بدخول أسرى جدد عامهم الـ 21 على التوالي في الأسر.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح أن عدد عمداء الاسرى في بداية العام الجاري كان (113) اسيراً، واليوم وصل الى (234) اسيراً، أي ارتفع الى الضعف نتيجة وجود المئات من الأسرى المحكومين بأحكام مرتفعة ومضى على اعتقالهم سنوات طويلة، خلف القضبان ولا زالت تلك القائمة ترتفع بشكل مستمر. ومن المتوقع ان تصل حتى نهاية العام الى ما يزيد عن 300 أسير.

وأشار الأشقر الى ان عدد من الأسرى انضموا خلال الأيام الماضية الى قائمة عمداء الاسرى كان آخرهم الأسير "بهاء الدين محمد القصاص" من مدينة خان يونس جنوب القطاع، والذي انهى عامه العشرين ودخل عامه الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله ٢٢/٦/ ٢٠٠٢، ويقضي حكما بالسجن لمدة ٢٢عاماً.

 وبين "الأشقر" بأن عمداء الأسرى هم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل خلف القضبان، من بينهم (17) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً اقدمهم الأسيرين" كريم يونس" وماهر يونس" وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما (38) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً) ، بينما  امضى الأسير نائل البرغوثي من رام الله 42 عاماً في الأسر على فترتى اعتقال، حيث تحرر في صفقة وفاء الأحرار بعد  34 عاماً متتالية، واعيد اعتقاله عام 2014 ولا يزال اسيراً حتى الان .

وأشار "الأشقر" الى أن من بين عمداء الأسرى، (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعاً، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 الا ان الاحتلال رفض الافراج عنهم.

واعتبر الاشقر استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى لعشرات السنين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهي سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث، وخاصة ان هؤلاء الأسرى يعانون من ظروف صحية قاهرة وتغزو أجسادهم الأمراض نتيجة السنوات الطويلة التي أمضوها في ظل ظروف قاسية داخل السجون، ومنهم من استشهد داخل السجن نتيجة الاهمال الطبي المتعمد كالأسير "فارس بارود" والأسير "سعدى الغرابلى" من قطاع غزة وقد استشهدا بعد 27 عاماً قضاها في الأسر.

وجدد" الأشقر" مطالبته بإطلاق حملة دولية قوية للمطالبة بالإفراج عن الاسرى القدامى وكبار السن والمرضى، ويكفي عشرات السنين انتزعت من أعمارهم خلف القضبان، كما طالب كافة وسائل الإعلام بتسليط الضوء أكثر على هذه الشريحة من الأسرى التي افنت عمرها خلف القضبان من اجل حرية شعبها واستقلاله.

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