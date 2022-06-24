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جيش الاحتلال يرد على تحقيقات الأمم المتحدة بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

جيش الاحتلال يرد على تحقيقات الأمم المتحدة بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
رد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على تحقيق للأمم المتحدة، قائلا: إن "التحقيقات متحيزة - لا يمكن تحديد من أطلق النار على شيرين أبو عاقلة".

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) فقد رفض الجيش الإسرائيلي التحقيق الذي أجرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف الجيش: "رفض الفلسطينيين نقل الرصاصة وإجراء تحقيق مشترك يشير إلى اعتباراتهم ، ومنذ الحادث يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق والتحقيق في ملابسات وفاتها. حتى ان رئيس الاركان أمر هذا الاسبوع بتمديد التحقيق ".

وفي ذات السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، "لا أعرف أساس التحقيقات التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي".

وأضاف في تغريدة له عبر (تويتر): "هذا بيان مثير للاشمئزاز لا يمكننا قبوله، لقد عرضنا حلولاً كان من الممكن أن تنهي هذا الحدث، لكن ليس من المستغرب أنهم في الطرف الآخر لم يناسبهم ذلك".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الجمعة إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 أيار/مايو بنيران القوات الإسرائيلية.

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