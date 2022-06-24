استطلاع إسرائيلي يظهر تعادل مقاعد كتلة نتنياهو والائتلاف الحالي

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (معاريف) اليوم الجمعة، عن نتائج استطلاع أجري لدى الجمهور الإسرائيلي، حول الانتخابات القادمة.وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الاستطلاع أظهر تعادل بين الكتل دون إمكانية تشكيل حكومة، حيث أكد الجمهور في حال أجريت انتخابات على النحو التالي:الليكود - 34يوجد مستقبل - 21الصهيونية الدينية - 9أزرق أبيض - 8شاس - 7العمل - 7يهدوت هتوراة - 7القائمة المشتركة - 6إسرائيل بيتنا - 5يمينا - 4أمل جديد - 4راعام- 4ميرتس 4وحول توزيع الكتل، أظهر الاستطلاع ما يلي:الائتلاف الحالي 57كتلة نتنياهو 57المشتركة 6