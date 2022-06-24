استطلاع إسرائيلي يظهر تعادل مقاعد كتلة نتنياهو والائتلاف الحالي
كشفت صحيفة (معاريف) اليوم الجمعة، عن نتائج استطلاع أجري لدى الجمهور الإسرائيلي، حول الانتخابات القادمة.
وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الاستطلاع أظهر تعادل بين الكتل دون إمكانية تشكيل حكومة، حيث أكد الجمهور في حال أجريت انتخابات على النحو التالي:
الليكود - 34
يوجد مستقبل - 21
الصهيونية الدينية - 9
أزرق أبيض - 8
شاس - 7
العمل - 7
يهدوت هتوراة - 7
القائمة المشتركة - 6
إسرائيل بيتنا - 5
يمينا - 4
أمل جديد - 4
راعام- 4
ميرتس 4
وحول توزيع الكتل، أظهر الاستطلاع ما يلي:
الائتلاف الحالي 57
كتلة نتنياهو 57
المشتركة 6
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