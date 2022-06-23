شؤون فلسطينية

مفوض عام (أونروا) يكشف قيمة المبلغ المالي التي يحتاجونه لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين

مفوض عام (أونروا) يكشف قيمة المبلغ المالي التي يحتاجونه لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين
فيليب لازاريني
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني: إن "الوكالة الأممية تحتاج بشكل عاجل إلى 48 مليون دولار أمريكي للاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن".

جاء ذلك، في مستهل كلمته اليوم الخميس، خلال مؤتمر إعلان التبرعات للوكالة الأممية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف لازاريني: "(أونروا) عانت كثيرا من نقص التمويل المزمن، حيث سعت لمعالجة الأمر من خلال تدابير داخلية مثل ضبط التكاليف والتقشف واعتماد نمو صفري للميزانيات".

وتابع: "التحديات المالية التي تواجه (أونروا) لا تحدث من فراغ، فقد أدى تغيّر الأولويات الجيوسياسية والديناميات الإقليمية، ونشوء أزمات إنسانية جديدة، إلى تراجع أولوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأردف لازرايني: "الخوف من تخلي المجتمع الدولي عن اللاجئين الفلسطينيين يتغلغل جميع محادثاتي معهم، و(أونروا) تظل بالنسبة لهم آخر ركيزة قائمة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم".

وأكمل: "فالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تتدهور في حين يعاني اللاجئون الفلسطينيون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن".

وذكر لازاريني أن "غزة ما تزال تسعى جاهدة للتعافي من أثر نزاع العام الماضي، وبرغم ما أحرزناه من تقدم في إعادة تأهيل وإعادة بناء المساكن المتضررة، فثمة مسألة أخرى سيستغرق إعادة بنائها وقتاً أطول بكثير، وهي الرفاه النفسي الاجتماعي للفلسطينيين في غزة، ولا سيّما الأطفال منهم".

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