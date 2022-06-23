"التشريعي" بغزة يدين حملة الملاحقة ضد نائبة عمالية ببريطانيا لتضامنها مع فلسطين



وأدان المجلس الحملات التي تشنها حركات يمينيّة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي ضد المناصرين للحق الفلسطيني من بينهم برلمانيين وسياسيين ومثقفين وفنانين.



وأكد فشل كل محاولات الاحتلال وأعوانه لإسكات الأصوات الحرة التي تدعم القضية الفلسطينية العادلة وتفضح الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي المعادي للإنسانية.









رام الله - دنيا الوطنعبر المجلس التشريعي بغزة عن تضامنه مع النائبة البريطانية العمالية المسلمة أبسانا بيغوم، إثر تعرضها لحملة ملاحقة وتشويه ممنهجة لتضامنها وتأييدها لفلسطين.