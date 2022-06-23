الجهاد تعقب على قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير خليل عواودة

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بتجديدالاعتقال الاداري بحق الأسير المريض خليل عواودة لمدة 4 أشهر.وأكد طارق عز الدين، المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية، في تصريحات له، أن تجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير عواودة، قرار إجرامي من قبل الاحتلال، خاصة أن وضعه الصحي غاية في الخطورة.وأشار عز الدين، إلى أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسير خليل عواودة، مؤكداً في الوقت ذاته أن عدم الافراج عنه يعتبر تصعيداً خطيراً بحقه.وطالب الناطق باسم الجهاد في الضفة الغربية، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن الأسير خليل عواودة الذي وصلت حالته الصحية لمرحلة الخطر الشديد.وقال: "لقد سطَّر الأسير المجاهد خليل بعزيمته وإرادته أروع اَيات الصمود والتحدي وعبَّر عن إرادة شعبنا التي لا تلين، وسيبقى خليل وريان وكل الأسرى الأبطال نموذج للعطاء المبارك الذي لا ينضب"، مضيفاً: "ندعو جماهير شعبنا بكل شرائحه ومؤسساته بضرورة العمل على دعم صمود الأسرى والالتفاف حولهم وحول عوائلهم والدفاع عنهم بكل الطرق والوسائل".وتابع بقوله: "إن أسرانا داخل سجون الاحتلال هم رمز مقاومتنا، وهم رأس حربة في مواجهة السجان والاحتلال ولن تنكسر إرادتهم مهما فعل السجان المجرم".