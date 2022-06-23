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أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد نجيب ميقاتي، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أنه يمد يده بكل صدق وإخلاص وتجرّد إلى الجميع دون استثناء بإرادة وطنية طيبة وصادقة، وذلك في أول تصريح بعد تكليفه رسميا.

وعقب اجتماع ضمه إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون، والنواب، نبيه بري، قال ميقاتي: "من هذا المكان، أدعو جميع القوى السياسية الى لحظة مسؤولية تاريخية لحظة نتعاون فيها جميعا لاستكمال مسيرة الإنقاذ الفعلي بأقصى سرعة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار ميقاتي إلى المفاوضات التي خاضتها حكومته مع صندوق النقد الدولي، قائلا "على مدى الأشهر الماضية دخلنا باب الإنقاذ من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووقعّنا الاتفاق الأولي الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي".

وأضاف ميقاتي، حسب التصريحات التي نشرتها حسابات الرئاسة اللبنانية، أن ذلك الاتفاق "قابل للتعديل والتحسين".

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