شبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالقرب من "رأس كركر"

رام الله - دنيا الوطناستهدف مجموعة من الشبان، مساء اليوم الخميس، مركبات المستوطنين، بالحجارة بالقرب من قرية رأس كركر شمال غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية أن شبان رشقوا مركبات مستوطنين بالحجارة قرب قرية رأس كركر، وانسحبوا من المكان بسلام، فيما انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة.وأوضحت المصادر أن الشبان يستهدفون بشكل متكرر مركبات المستوطنين بالقرب من القرية، ويتصدون لاقتحامات واعتداءات المستوطنين على جبل الريسان المقام على أراضي القرية.ويصر أهالي قرية رأس كركر على عدم التفريط بأرض آبائهم وأجدادهم رغم إرهاب المستوطنين المسلحين والمدعومين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.