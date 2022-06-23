النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة شاب في الخليل

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، اليوم الخميس، بواقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما في مدينة الخليل.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يتعلق بوقوع إطلاق نار داخل منزل في مدينة الخليل، وعلى الفور تحركت الشرطة للمكان للوقوف على ملابسات الحادث، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.