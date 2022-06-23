شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: الفلسطينيون بمسافر يطا معرضون لخطر متزايد منذ صدور قرار "العليا الإسرائيلية"

الأمم المتحدة: الفلسطينيون بمسافر يطا معرضون لخطر متزايد منذ صدور قرار "العليا الإسرائيلية"
رام الله - دنيا الوطن
قالت إيفون هيلي، منسقة الشؤون الإنسانية بالنيابة: "ينبغي أن تتوقف عمليات الهدم والأنشطة العسكرية وغيرها من التدابير القسرية المتزايدة في مسافر يطا، وأن يُسمح لسكانها بالبقاء في منازلهم في أمان وكرامة".

وأضافت، في بيان صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن "مجتمع العمل الإنساني يقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لسكان مسافر يطا. ولكن ينبغي للسلطات، في نهاية المطاف، أن تفي بالالتزامات التي تملي عليها حماية السكان وفقًا للقانون الدولي"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت أنه "على مدى الأسابيع الماضية، هُدمت منازل العشرات من الأشخاص في خربة الفخيت والمركز، وفي بعض الحالات، للمرة الثالثة في أقل من عام. وفي خربة التبان وخلة الضبع، صدرت أوامر هدم جديدة خلال الأسبوعين المنصرمين. ومؤخرًا، أُطلق تدريب عسكري قرب المناطق السكنية. والخوف يعتري هؤلاء السكان".

ولفت البيان إلى أنه "منذ الرابع من أيار/ مايو الماضي، وبعد أن صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على الخطة الرامية إلى طرد سكان مسافر يطا في الضفة الغربية لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية، ازداد الضغط على كاهل أبناء التجمعات السكانية فيها لكي يرحلوا عن منازلهم بصورة كبيرة".

وأضاف: "يقطن في مسافر يطا 1,144 نسمة، من بينهم 569 طفلًا. وفضلًا عن الأثر المباشر الذي تفرزه أي عمليات هدم على حياة هؤلاء الأشخاص وسبل عيشهم، فقد ترقى هذه التدابير إلى مرتبة انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الإخلاء القسري وتعريض الناس لخطر الترحيل القسري، ما يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".

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