أوغلو لـ "لابيد": تركيا لن تسمح بمهاجمة الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في وزارة الخارجية التركية بأنقرة.وقال أوغلوا وفق موقع (واللا): "إن أجهزتنا الأمنية تعمل بشكل جيد معًا لإحباط الهجمات ولن نسمح أبدًا بحدوث مثل هذه الأشياء في بلدنا".وأشار إلى أن تركيا نقلت رسائل واضحة حول هذا الموضوع.بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن أرواح الإسرائيليين أنقذت بفضل التعاون بين إسرائيل وتركيا.ويأتي اللقاء في أعقاب إعلان المخابرات التركية عن إحباط هجمات إيرانية ضد السياح الإسرائيليين على أراضيها، إلى جانب اعتقالها مجموعة إيرانية بدعوى أنها كانت تخطط لاستهداف السفير الإسرائيلي السابق لدى تركيا.