عربي

هكذا نفذ جريمته.. تفاصيل جديدة حول مقتل طالبة أردنية على يد أحد المجهولين

هكذا نفذ جريمته.. تفاصيل جديدة حول مقتل طالبة أردنية على يد أحد المجهولين
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (سكاي نيوز) عن مصادر خاصة، اليوم الخميس، أن الطالبة الاردنية إيمان إرشيد، التي تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد المجهولين تدرس في جامعة العلوم التطبيقية.

وفي التفاصيل، فإن الشخص، الذي أطلق النار ليس طالباً في الجامعة، وإنما قام بالتنكر وارتدى قبعة على رأسه وتوجه نحو الطالبة.

وبينت مصادر كانت متواجدة في الموقع أنه أطلق 5 رصاصات على الفتاة، واحدة في الرأس و4 طلقات في الجسد، ومن ثم قام رجال الأمن بمحاولة إلقاء القبض عليه إلا أنه أطلق النيران في الهواء واستطاع الفرار، موضحين أن عمره لا يتجاوز 24 عاماً. 

الفتاة وفق المصادر كانت قد خرجت من تأدية امتحانها لتوها، وكان يسير بجانبها رفيقها، وحينما أتى مطلق النار كانت الفتاة تعتقد أنه سلاح صوت وفقاً لردة فعلها. 

وأكد مصدر في الأمن العام الأردني لـ"سكاي نيوز عربية" أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق في القضية، وأنها قامت بضبط الشاب الذي كان برفقة الفتاة أثناء الحادثة، وقامت بالتحفظ عليه للتحقيق.

من جهة أخرى قالت الجامعة في بيان رسمي: "تتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة".

ونعت الجامعة طالبتها المرحومة إيمان إرشيد من كلية التمريض، وتقدمت من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة إيمان إرشيد، مستنكرين فظاعة الجريمة، مع ربطهم الجريمة بحادثة الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت بآلة حادة، مع مطالبتهم بإنزال أقصى العقوبات على مرتكب هذه الجريمة.

أخبار ذات صلة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

بعد فاجعة نيرة أشرف..مقتل طالبة أردنية بست رصاصات في جامعتها

بعد فاجعة نيرة أشرف..مقتل طالبة أردنية بست رصاصات في جامعتها

بعد جمود ثمانية أشهر.. جلسة استثنائية لبرلمان العراق

بعد جمود ثمانية أشهر.. جلسة استثنائية لبرلمان العراق

تركيا والسعودية تهدفان لتبادل تجاري بـ10 مليارات دولار

تركيا والسعودية تهدفان لتبادل تجاري بـ10 مليارات دولار

&#34;ميقاتي&#34; يرفض أن يكون أسير موقف معين

"ميقاتي" يرفض أن يكون أسير موقف معين

صندوق النقد &#34;مستعد&#34; لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً

صندوق النقد "مستعد" لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: أسيران من بلدة جبع يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

جنين: أسيران من بلدة جبع يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

المرور: 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

&#34;التشريعي&#34; بغزة يدين حملة الملاحقة ضد نائبة عمالية ببريطانيا لتضامنها مع فلسطين

"التشريعي" بغزة يدين حملة الملاحقة ضد نائبة عمالية ببريطانيا لتضامنها مع فلسطين

الجبهة الشعبية تحيي ذكرى استشهاد أديبها غسان كنفاني الـ (50)

الجبهة الشعبية تحيي ذكرى استشهاد أديبها غسان كنفاني الـ (50)

الجهاد تعقب على قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير خليل عواودة

الجهاد تعقب على قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير خليل عواودة

شبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالقرب من &#34;رأس كركر&#34;

شبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالقرب من "رأس كركر"

الأمم المتحدة: الفلسطينيون بمسافر يطا معرضون لخطر متزايد منذ صدور قرار &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

الأمم المتحدة: الفلسطينيون بمسافر يطا معرضون لخطر متزايد منذ صدور قرار "العليا الإسرائيلية"

المالكي ونظيره السلوفاكي يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية

المالكي ونظيره السلوفاكي يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية

منوعات

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها &#34;كبرنا سوا&#34;

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها "كبرنا سوا"

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز &#34;هلي الرحباني&#34;

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز "هلي الرحباني"

عربي

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

بعد فاجعة نيرة أشرف..مقتل طالبة أردنية بست رصاصات في جامعتها

بعد فاجعة نيرة أشرف..مقتل طالبة أردنية بست رصاصات في جامعتها