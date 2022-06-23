المالكي ونظيره السلوفاكي يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية





وأكد المالكي أن تعميق الاستيطان يعني تعميق وتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر واقع يصعب تغييره، ويحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، ويقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.



وتطرق إلى موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض لإجراء أية مفاوضات مع القيادة الفلسطينية، ورفضها المطلق لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ووأد لمبدأ حل الدولتين.





وتابع المالكي: "تحدثنا عن الموقف الحالي المعلن للحكومة الإسرائيلية الرافض لإجراء أية مفاوضات مع القيادة الفلسطينية".



وحول الانتخابات، شدد على أهمية عقد الانتخابات للقيادة والشعب الفلسطيني، وأهمية اجرائها في القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.





وقال المالكي إن "الاختبار الماثل أمامنا هي مكانة القدس القانونية، التي لا يساوم عليها أحد، ضمن القانون الدولي كجزء من الأرض المحتلة وعاصمة أبدية لدولة فلسطين".





وشدد على قرار عقد الانتخابات، قرار فلسطيني لا رجعة فيه، منسجم مع الإجماع الفلسطيني حول أهمية عقدها وضرورتها، لكن بشرط عقدها في القدس الشرقية أيضا، مشيراً إلى تنكر إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ومنها إجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما حدث في 1996 و2005 و2006.



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ونظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، واخر التطورات السياسية في فلسطين.واستعرض المالكي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مقر الوزارة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزارعهم ومقدساتهم، والتي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين.وأشار إلى أن استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية التوسعية الاستعمارية لضم المزيد من الأرض الفلسطينية والمخططات الاستيطانية ونهب الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر العشوائية.