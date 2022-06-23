كيف رأى الأمريكيون أداء رئيسهم جو بايدن؟.. استطلاع يكشف

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع للرأي، أن 42% فقط من الناخبين الأمريكيين يوافقون على الوظيفة التي يقوم بها الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، فيما قال 58% إنهم لا يوافقون على أدائه.وحسب ااستطلاع NewsNation / Decision Desk HQ، قال 53% من الناخبين إن حالهم المالي أسوأ الآن مما كانوا عليه في العام الماضي.وصنف 72% من الذين شملهم الاستطلاع التضخم على رأس قائمة مخاوفهم، وجاءت الجريمة في المرتبة الثانية، حيث وصفها 15% فقط بأنها القضية الأهم.ووجد الاستطلاع أيضا أن 42% يلومون بايدن على الوضع الحالي للاقتصاد، فيما يلقي 18% باللوم على الديمقراطيين في الكونغرس، بينما يقول 21% إن الجمهوريين في الكونغرس مسؤولون.