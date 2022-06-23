شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو للتشبيك مع المؤسسات والأحزاب لحشد رأي عام واسع لدعم حقوق شعبنا

مجدلاني يدعو للتشبيك مع المؤسسات والأحزاب لحشد رأي عام واسع لدعم حقوق شعبنا
الوزير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات عنصرية وفاشية ضد أبناء شعبنا، يتطلب من كافة السفارات والجاليات في العالم العمل لفضح هذه الإجراءات.

وشدد على أهمية التشبيك مع كافة المؤسسات والأحزاب العربية والدولية لحشد رأي عام واسع للتضامن ودعم حقوق شعبنا المشروعة في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وثمن مجدلاني خلال زيارته لسفارة دولة فلسطين في الجزائر ولقائه مع السفير فايز أبو عيطة، وطاقم السفارة، بحضور ممثل الجبهة في الجزائر علاء الشبلي، جهود ودور سفارة دولة فلسطين وعملها المتواصل مع كافة القوى والمؤسسات في الجزائر، مشيرا لأهمية العمق العربي لقضيتنا الفلسطينية.

ووضعهم خلال اللقاء بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإجراءات الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، وتهويد مدينة القدس.

ومن جانبه، أشار أبو عيطة إلى أن سفارة دولة فلسطين على تواصل دائم مع الأشقاء في الجزائر وتضعهم بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما أشاد بجهود  مجدلاني خلال أعمال الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة المنعقد في العاصمة الجزائرية، وفوز دولة فلسطين بعضوية مجلس الإدارة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العرب، وكذلك اللقاءات المثمرة مع كل من وزير التضامن والأسرة الجزائرية ووزير خارجية الجزائر.

أخبار ذات صلة

جنين: أسيران من بلدة جبع يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

جنين: أسيران من بلدة جبع يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

المرور: 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق مسجد كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق مسجد كيسان شرق بيت لحم

ارتفاع جديد على أسعار الدجاج في أسواق غزة

ارتفاع جديد على أسعار الدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار صرف العملات لليوم الجمعة

طالع أسعار صرف العملات لليوم الجمعة

الطقس: أجواء حارة وجافة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الطقس: أجواء حارة وجافة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

طالع تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس عباس

طالع تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس عباس

مفوض عام (أونروا) يكشف قيمة المبلغ المالي التي يحتاجونه لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين

مفوض عام (أونروا) يكشف قيمة المبلغ المالي التي يحتاجونه لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: أسيران من بلدة جبع يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

جنين: أسيران من بلدة جبع يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

المرور: 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

&#34;التشريعي&#34; بغزة يدين حملة الملاحقة ضد نائبة عمالية ببريطانيا لتضامنها مع فلسطين

"التشريعي" بغزة يدين حملة الملاحقة ضد نائبة عمالية ببريطانيا لتضامنها مع فلسطين

الجبهة الشعبية تحيي ذكرى استشهاد أديبها غسان كنفاني الـ (50)

الجبهة الشعبية تحيي ذكرى استشهاد أديبها غسان كنفاني الـ (50)

الجهاد تعقب على قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير خليل عواودة

الجهاد تعقب على قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير خليل عواودة

شبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالقرب من &#34;رأس كركر&#34;

شبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالقرب من "رأس كركر"

الأمم المتحدة: الفلسطينيون بمسافر يطا معرضون لخطر متزايد منذ صدور قرار &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

الأمم المتحدة: الفلسطينيون بمسافر يطا معرضون لخطر متزايد منذ صدور قرار "العليا الإسرائيلية"

المالكي ونظيره السلوفاكي يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية

المالكي ونظيره السلوفاكي يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية

منوعات

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها &#34;كبرنا سوا&#34;

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها "كبرنا سوا"

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز &#34;هلي الرحباني&#34;

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز "هلي الرحباني"

عربي

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

هكذا نفذ جريمته.. تفاصيل جديدة حول مقتل طالبة أردنية على يد أحد المجهولين

هكذا نفذ جريمته.. تفاصيل جديدة حول مقتل طالبة أردنية على يد أحد المجهولين

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة