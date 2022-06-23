مجدلاني يدعو للتشبيك مع المؤسسات والأحزاب لحشد رأي عام واسع لدعم حقوق شعبنا



وثمن مجدلاني خلال زيارته لسفارة دولة فلسطين في الجزائر ولقائه مع السفير فايز أبو عيطة، وطاقم السفارة، بحضور ممثل الجبهة في الجزائر علاء الشبلي، جهود ودور سفارة دولة فلسطين وعملها المتواصل مع كافة القوى والمؤسسات في الجزائر، مشيرا لأهمية العمق العربي لقضيتنا الفلسطينية.



ووضعهم خلال اللقاء بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإجراءات الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، وتهويد مدينة القدس.



ومن جانبه، أشار أبو عيطة إلى أن سفارة دولة فلسطين على تواصل دائم مع الأشقاء في الجزائر وتضعهم بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



كما أشاد بجهود مجدلاني خلال أعمال الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة المنعقد في العاصمة الجزائرية، وفوز دولة فلسطين بعضوية مجلس الإدارة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العرب، وكذلك اللقاءات المثمرة مع كل من وزير التضامن والأسرة الجزائرية ووزير خارجية الجزائر.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات عنصرية وفاشية ضد أبناء شعبنا، يتطلب من كافة السفارات والجاليات في العالم العمل لفضح هذه الإجراءات.وشدد على أهمية التشبيك مع كافة المؤسسات والأحزاب العربية والدولية لحشد رأي عام واسع للتضامن ودعم حقوق شعبنا المشروعة في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.