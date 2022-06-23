الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس اللبناني ميشيل عون اتخذ قراراً متعلقاً بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وأكدت الرئاسة اللبنانية في تصريح لها، أن الرئيس عون استدعى نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، ووجه له مهمة تكليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد انتهاء الاستشارات النيابية التي حاز ميقاتي بموجبها على أغلبية 54 صوتا من أصل 128 نائبا في برلمان البلاد.في السياق، أفادت الرئاسة اللبنانية، أن ميقاتي وصل الى قصر بعبدا، لتكليفه بشكل رسمي بتشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى أنه عُقد في القصر اجتماع ضم ميقاتي إلى رئيس الجمهورية ميشيال عون، والنواب، ونبيه بري.