القناة 13: الأتراك نفذوا سلسلة اعتقالات للبنى التحتية الإيرانية بإسطنبول

رام الله - دنيا الوطننقلت القناة 13 عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، أن الأتراك نفذوا سلسلة اعتقالات للبنى التحتية الإيرانية في العاصمة التركية اسطنبول.وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد أكد المسؤول الأمني الإسرائيلي، أن ذلك جاء بالتنسيق مع إسرائيل، لافتا إلى أنه لم ينته الأمر، ولن تنفض درجة التحذير بشأن السفر إلى اسطنبول في الوقت الحالي.وكان نفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، قد حذر في تصريحات سابقة له، أن هناك توقعات بأن يشن الإيرانيون هجمات ضد اسرائيليين متواجدين في اسطبنول.