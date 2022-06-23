تركيا والسعودية تهدفان لتبادل تجاري بـ10 مليارات دولار

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEİK" نائل أولباك، أن تركيا والسعودية تهدفان للوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل 2023.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة (الأناضول)، عقب مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال والاستثمار في العاصمة أنقرة، التي جمعت ممثلين عن عالمي الأعمال من البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.وأكد أولباك أن تركيا والسعودية أنجزتا مشاريع وأعمالا مشتركة سابقاً، بما فيها المقاولات.وشدد على أهمية الزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأشار إلى أن وفداً يضم 35 شخصاً من رجال الأعمال السعوديين، كانوا برفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أنقرة.وأفاد أنهم ناقشوا خلال اجتماع الطاولة المستديرة سبل نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة متقدمة، وتعويض ما تم تفويته في الفترة الماضية.وأشاد أولباك بالزيارة وفحواها واللقاءات التي تمت على هامشها، مبيناً أن الجانب السعودي عرض عليهم التعاون في مشاريع سعودية.وأضاف أن الجانب السعودي أشاد بخبرات الشركات التركية في مجال المقاولات، معرباً عن رغبته في التعاون معها ضمن المشاريع السعودية الضخمة.وأكد أهمية الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من حيث فتح الباب أمام التعاون بين عالم الأعمال في البلدين.وشدد على إمكانية الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار بين السعودية وتركيا بحلول العام المقبل.وأمس الأربعاء، اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى العاصمة أنقرة، التقى خلالها الرئيس أردوغان، حيث عقدا مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود.