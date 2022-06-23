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"ميقاتي" يرفض أن يكون أسير موقف معين

"ميقاتي" يرفض أن يكون أسير موقف معين
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب مقياتي
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنه يرفض أن يكون أسير موقف معين.

وقال ميقاتي قبيل انطلاق الاستشارات النيابية في لبنان لتسمية رئيس للحكومة المقبلة إن "الظروف والمصلحة الوطنية هما اللتان تمليان عليه طبيعة الحكومة".

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أضاف: أنه لن يستبق الأمور بتبنيه حكومة سياسية أو غير سياسية، وهذا الأمر لن يحصل إلا بعد استشارة الكتل النيابية والنواب المستقلين".

وأوضح  أن الهدف الأساس من الحكومة هو متابعة العمل مع صندوق النقد الدولي مع توقيع الاتفاق المبدئي الذي يعد انجازا مهما.

وبين أنه يهدف إلى وضع قطار المعالجات الاقتصادية والمالية على السكة السليمة، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد، للدخول في مرحلة التعافي.

وردا على سؤال ، قال ميقاتي "بالعكس تماما، هذه أكثر مرة أشعر فيها أنني محرر، لأنني أقول إني مستعد للخدمة إذا أراد النواب ذلك، وإذا رفضوا ذلك، سأحترم قرارهم"، مضيفا: "أنا مرتاح مع نفسي لأنني أعرف حقيقة حجم الأزمة، وإذا كان هناك من يرغب بحمل هذه "الجمرة، صحتين على قلبه، وأنا أدعمه".

أما بالنسبة لموقف المملكة السعودية، فنفى ميقاتي حصول ضغط من جانبها، لافتا الى أنه على اتصال مع مسؤولين سعوديين وأكدوا أمامه أنهم لا يتعاطون بالأمر بتاتا.

وكشف أن السفير السعودي وليد البخاري بصدد العمل على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، له طابع سني، يهدف إلى جمع هذه الفاعليات.

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