المغرب تدعو إسرائيل لإجراء مباراة ودّية بين الطرفين

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل علام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن المغرب قدمت عرضاً لإسرائيل من أجل إجراء مباراة ودّية بين الطرفين.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "اتحاد كرة اليد المغربي يعرض على منتخب إسرائيل إجراء مباراة ودية في الرباط بداية الشهر المقبل".وأضافت القناة، أن "المغرب أيضًا طرحت توقيع اتفاق تعاون شامل بين البلدين".وفي شهر كانون ثان/ يناير الماضي، أعلن المغرب التوصل إلى اتفاق رياضي مع إسرائيل للتعاون في جميع المجالات المرتبطة بكرة السلة، لافتا إلى أنه سيتم توقيعه لاحقا.وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.ومنذ عودة العلاقات بينهما، وقعت إسرائيل والمغرب العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات الاقتصادية والعسكرية والتعليمية والسياحية وغيرها، وذلك في ظل رفض هذا التطبيع من قبل هيئات وأحزاب مغربية.