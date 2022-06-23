بايدن يقترح تعليق الضريبة المحلية على الوقود لخفض الأسعار

رام الله - دنيا الوطنطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، الأربعاء، تعليق ضريبة فيدرالية على أسعار الوقود، بغية خفض أسعارها.وقال بايدن في كلمة متلفزة إنه "بصدد القيام بكل ما يلزم لوقف تزايد الأسعار الذي سببه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخفض أسعار الوقود والغذاء"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أضاف بايدن أنه بالإمكان تخفيض سعر الوقود "عبر تعليق الضرائب على مستوى الولايات أيضا".وأوضح في الوقت ذاته أن "سعر النفط تراجع خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن ذلك لم ينعكس على أسعار الوقود في محطات التزويد".وطلب الرئيس الأمريكي من شركات النفط زيادة سعة التكرير لمواجهة أسعار الوقود المرتفعة.وقال إن الولايات المتحدة "أنتجت 12 مليون برميل نفط يوميا خلال الفترة الأخيرة وهو أكثر مما كان ينتج في فترة الرئيس السابق".ويريد بايدن تعليق الضريبة الفدرالية البالغة 18 سنتا على كل غالون (3.78 لترات) حتى سبتمبر من أجل تخفيف العبء مباشرة على المستهلكين الأمريكيين.ووصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات في الولايات المتحدة (4.968 دولارات الأربعاء) مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام، وينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الأميركي إلى أقل من 40 في المئة، بحسب القناة الأمريكية.وبلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة ذروته مع 8.6 في المئة في مايو وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما.