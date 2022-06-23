وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى تركيا بزيارة سريعة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيتوجّه صباح اليوم، إلى أنقرة في زيارة سياسية خاطفة.وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن ىبيد سيتجمع خلال زيارته مع نظيره التركي من أجل توثيق التعاون بينهم في محاربة إيران.وقالت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد إلى تركيا يوم الخميس من أجل عقد لقاءات دبلوماسية تتعلق بقضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.وكان لابيد، قد دعا الإسرائيليين في وقت سابق، إلى عدم السفر إلى تركيا وعلى وجه الخصوص إلى مدينة اسطنبول، فضلا عن دعوته الموجودين فيها لمغادرة البلاد في أقرب وقت، خشية وقوع هجمات إيرانية.