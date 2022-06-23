ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1500 قتيل

نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم حركة طالبان قوله إن حصيلة قتلى الزلزال

الذي ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان، الأربعاء

ارتفعت إلى 1500 فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 2000 مصاب.





وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجات على مقياس ريختر، ووقع شرقي أفغانستان على بعد 46 كيلو مترا من ولاية خوست الواقعة على الحدود مع باكستان.



وبحسب وكالة(الأناضول) فإنه وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية، إن ما لا يقل عن ألف شخص لقوا مصرعهم، وأصيب حوالي 1500 آخرين جراء الزلزال، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.



وقال هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان، إن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع" مع استمرار جهود البحث والإنقاذ عن أشخاص قد يكونوا مدفونين تحت الأنقاض.



وأوضح أن الزلزال تسبب بتدمير مئات المنازل.



رام الله - دنيا الوطن