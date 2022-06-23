مطار عدن يمنع إخراج الأموال إلا بخطاب من وزارة المالية









وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد جاءت هذه المذكرة بعد أن كشفت 5 وثائق عن إخراج البنك المركزي اليمني أموالا بلغت أكثر من 400 مليون ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي، لتغطية أرصدة بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" لدى مراسليه من البنوك في الخارج.



ووفقا للوثائق الخمسة المتداولة، فقد تمت عمليات ترحيل الأموال من العملة الأجنبية من عدن إلى السعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وجميعها صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي اليمني، وموجهة رأسا، إلى مدير مطار عدن الدولي.

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد جاءت هذه المذكرة بعد أن كشفت 5 وثائق عن إخراج البنك المركزي اليمني أموالا بلغت أكثر من 400 مليون ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي، لتغطية أرصدة بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" لدى مراسليه من البنوك في الخارج.ووفقا للوثائق الخمسة المتداولة، فقد تمت عمليات ترحيل الأموال من العملة الأجنبية من عدن إلى السعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وجميعها صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي اليمني، وموجهة رأسا، إلى مدير مطار عدن الدولي.











رام الله - دنيا الوطنكشفت مذكرة رسمية صادرة عن مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري، يوم الأربعاء، عن قرار بمنع خروج أي أموال عبر المطار إلى بنوك حكومية أو خاصة إلا بخطاب رسمي من وزير المالية اليمني.ووجه مدير عام مطار عدن الدولي الأجهزة الأمنية بالمطار بعدم السماح بترحيل أي أموال خاصة بالبنوك الحكومية أو الخاصة إلا بخطاب تغطية رسمي من وزير المالية شخصيا.