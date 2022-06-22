طلب أمريكي لإسرائيل بتقليص مدة مراسم استقبال بايدن في مطار "بن غوريون"





وأضافت القناة: "هناك تقديرات أن الطلب بسبب تقدم بايدن في السن وكذلك الطقس الحار في تموز/ يوليو حيث من المتوقع وصوله".





وتابعت: "توجد تقديرات أخرى أن الوضع السياسي غير المستقر في "إسرائيل" حيث له تأثير في وزارة الخارجية التي تدرس تقليص قائمة المدعوين ويفكرون في التخلي عن مراسم المصافحة، كما يتم النظر في تقصير الخطب".





هذا ومن المقرر أن يصل بايدن إلى تل أبيب منتصف الشهر المقبل في زيارة تهدف لبحث المستجدات السياسية في الشرق الأوسط.

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الـ (13) الإسرائيلية: إن "الإدارة الأمريكية طلبت تقليص مدة مراسم الاستقبال في مطار بن غوريون للرئيس الأمريكي جو بايدن عند وصوله إلى تل أبيب في تموز/ يوليو دون توضيح الأسباب".