"الخارجية الروسية" تعلن جاهزيتها لتقديم المساعدات الضرورية لأفغانستان عقب الزلزال

جاء ذلك حسب بيان نشره موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، قالت فيه المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إنه "في حال وجود طلب من كابل ستكون موسكو جاهزة لتقديم المساعدات الضرورية للشعب الأفغاني الصديق". (وفق موقع روسيا اليوم)





وعبرت زخاروفا عن تعازي الخارجية الروسية للشعب الأفغاني، قائلةً: "نعبر عن تعازينا المخلصة للشعب الأفغاني بسبب هذه الكارثة الطبيعية، ونتعاطف مع عائلات وأصدقاء الضحايا. ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".





ويأتي ذلك في وقت يعلن فيه رئيس دائرة الثقافة والإعلام لولاية (بكتيكا) الأفغانية، أمين حذيفة، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب أفغانستان تجاوزت 1000 قتيل و1500 جريح.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو جاهزة لتقديم المساعدات الضرورية لأفغانستان بعد الزلزال، في حال وجّهت الأخيرة بنداء إلى موسكو بهذا الشأن.