(كنيست) الإسرائيلي يصوّت بالقراءة التمهيدية على حلّ نفسه

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن (كنيست) يصوت على حلّ نفسه بالقراءة التمهيدية بأغلبية 110 أصوات والذهاب لانتخابات خامسة في أربع سنوات.



وأشارت (مكان)، إلى أن حل (كنيست) الإسرائيلي يصبح نافذاً بعد التصديق عليه بثلاث مناقشات.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إن "رئاسة (كنيست) أقرت طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت اليوم".





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد قد أعلنا، مساء الإثنين، اتفاقهما على حلّ (كنيست) والذهاب إلى انتخابات مبكرة.





وحال مصادقة (كنيست) على مشروع القانون، يصبح "لابيد"، رئيس للحكومة الانتقالية لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.





























رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن (كنيست) الإسرائيلي يصوت على حل نفسه في خطوة أولية نحو إجراء انتخابات مبكرة.