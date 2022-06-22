رئيس الوزراء السريلانكي: اقتصاد البلاد انهار ولم نعد قادرين على دفع ثمن واردات البترول





كما وتشهد البلاد منذ أسابيع اضطرابات اجتماعية وسياسية.









رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد انهار ولم يعودوا قادرين حتى على دفع ثمن واردات البترول.وكان ويكرمسينغ، قد صرح في وقت سابق، أن بلاده التي أعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية قد تواجه المزيد من الصعوبات في الأشهر المقبلة.يذكر أن الدولة شهدت أسوأ حالة اقتصادية في تاريخها، إذ أدى النقص في كل شىء بدءًاً من الغذاء وحتى غاز الطهي إلى أسرع معدل تضخم في آسيا، حيث ارتفعت الأسعار 30% تقريباً.