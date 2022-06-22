عربي

خبراء وأكاديميون إعلاميون يؤكدون على الدور المحوري للإعلام الجديد بتعزيز الأمن المجتمعي

رام الله - دنيا الوطن
أكد خبراء وأكاديميون إعلاميون، الدور المحوري للإعلام الجديد في تعزيز الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية في العالم العربي، وشددوا على ضرورة إثراء هذا الموضوع بالبحث العلمي الدقيق لأهميته في تحقيق استقرار المجتمع العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع الكتروني عقدته اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي لاتحاد الجامعات الأفروآسيوية الموسوم بـ"الاعلام الجديد ودوره في تعزيز الامن المجتمعي والتنمية الاقتصادية"، والمزمع عقده في العاصمة المغربية الرباط في أغسطس المقبل، بمشاركة حشد من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين من دول عدة.

وشارك في الاجتماع الأمين العام للمؤتمر الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان، ورئيس اللجنة الدكتورة ماجدة محمود، ولفيف من الأكاديميين والإعلاميين العرب.

وأثنى الوزان في كلمته الترحيبية على جهود اللجان العاملة في المؤتمر، وأشاد بعمل الهيئة العليا للمؤتمر الدولي المزمع عقده في العاصمة المغربية الرباط في شهر أغسطس المقبل.

وأشار الوزان إلى أهمية عمل اللجنة الإعلامية لإنجاح المؤتمر الدولي، داعياً لاستثمار المنصات الإعلامية كافة في التسويق للمؤتمر ومخرجاته.

وفي مداخلته أكد نقيب الصحافيين الكويتيين الدكتور زهير العباد، أهمية انخراط الشباب الإعلاميين في فعاليات المؤتمر، بما يساهم في صقل شخصيتهم الإعلامية.

وقدم عدد من أعضاء اللجنة الإعلامية مقترحات لضمان وصول مخرجات المؤتمر الدولي إلى مختلف وسائل الاعلام، والسعي نحو ترجمتها بما يخدم قضايا الأمة ويحقق أمنها واستقرارها.

بدورها أثنت الدكتورة ماجدة محمود على مداخلات أعضاء اللجنة الإعلامية، وأكدت أهمية مواكبة اللجنة الإعلامية لتطورات المؤتمر، والسعي نحو وصول كل مخرجاته إلى وسائل الاعلام والمنصات المختلفة.

وأشارت أن اللجنة تعمل على توسيع قاعدة النشر حول المؤتمر بمختلف الفنون الصحفية، وتحرص على تشبيك العلاقات مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، في إطار تحقيق أهداف المؤتمر.

من جهته، استعرض الأستاذ الدكتور عبد الله الوزان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيه بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا، آليات تفعيل مخرجات المؤتمر الدولي، وأكد أهمية إستثمار الفنون الصحفية كافة في تسويق مخرجات المؤتمر، التي تتصدى لموضوع مهم في الساحة العربية.

بدورها دعت الأستاذة الدكتورة زينب الخفاجي، إلى تشكيل فرق إعلامية في البلدان العربية، تضم صحفيين ومدراء مؤسسات إعلامية وأكاديميين وطلبة كليات الصحافة والإعلام، للمساهمة في نشر نتائج المؤتمر وتوصياته.

وأثنت الدكتورة فيروز عبد الحميد على الجهود المبذولة من رؤساء لجان المؤتمر والأعضاء، ودعت لتنظيم مؤتمر صحفي "أون لاين" للتعريف بالمؤتمر الدولي وأهدافه والنتائج المرجوة منه.

وأكدت عبد الحميد أهمية إشراك الإعلاميين الشباب في المؤتمر ليساهم ذلك في إخراج جيل إعلامي يمتاز بالمشاركات العلمية التي تؤهله لتطوير المجال والتأثير فيه.

واتفقت الدكتورة جيهان سباق علي الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإنسانية بجامعة منيسوتا، مع ما ذهبت إليه سابقتها، ونوهت لأهمية استثمار صفحات السوشيال ميديا في الترويج للمؤتمر ومخرجاته.

وشددت الدكتور بيسان خالد علي، على أهمية مشاركة الباحثين والأكاديميين في إيصال نتائج المؤتمر إلى مختلف فئات المجتمع، وخصوصاً طلبة الجامعات، لتحقيق الفائدة في عموم المجتمعات.

وحثت الدكتورة بيسان على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية الفصحي، والدعوة إلى استخدامها في البرامج الإعلامية والتربوية بديلاً عن اللغات المحلية في الأقطار العربية المختلفة، لأهمية الفصحى في إيصال الرسالة عبر وسائل الاعلام ومنصاته المختلفة بسهولة ويسر.

ودعا الكاتب الصحفي كامل الكعبي، إلى ضرورة الاهتمام بجيل المستقبل من الشباب العربي، وتوجيه المؤسسات الأكاديمية لتقديم مساقات علمية تواكب أحدث التطورات الإعلامية، ليعبر الشباب بالمهارات الجديدة بقوة إلى المستقبل.

بدوره، أكد الصحفي علي البطة، أهمية المؤتمر الدولي ومحاوره، لتصديه لموضوعات مهمة في عالمنا العربي، وهذا يتطلب من إدارة المؤتمر الدولي ضرورة استثمار ما يشكله المؤتمر من فرصة مهمة للقاء أكبر قدر من الأكاديميين والإعلاميين العرب، للاستفادة من التطورات الهائلة في تكنولوجيا الإعلام، وما تفرضه تلك التطورات من تغيرات جوهرية على العمل الإعلامي.

ولفت إلى ضرورة أن يقدم المؤتمر رؤى علمية لمعالجة الانتشار السريع للمعلومات الخاطئة والأخبار التي تفتقد للدقة والمصداقية لتأثيرها السلبي على الأمن المجتمعي، وذلك من خلال التعامل مع تقنيات التحقق من محتوى الإعلام الرقمي وتوظيف ذلك في مكافحة المحتوى الإخباري المزيف أو الضعيف أو الركيك.

جدير بالذكر أن رئيس اتحاد الجامعات الأفروآسيوية هو الأستاذ الدكتور مختار محمد، فيما يرأس  البروفيسور أشرف الدرفيلي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي، والبروفيسور عبدالكريم الوزان الأمين العام للمؤتمر، والبروفيسور عبدالرزاق الدليمي رئيس اللجنة العلمية.

أخبار ذات صلة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

هكذا نفذ جريمته.. تفاصيل جديدة حول مقتل طالبة أردنية على يد أحد المجهولين

هكذا نفذ جريمته.. تفاصيل جديدة حول مقتل طالبة أردنية على يد أحد المجهولين

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

بعد فاجعة نيرة أشرف..مقتل طالبة أردنية بست رصاصات في جامعتها

بعد فاجعة نيرة أشرف..مقتل طالبة أردنية بست رصاصات في جامعتها

بعد جمود ثمانية أشهر.. جلسة استثنائية لبرلمان العراق

بعد جمود ثمانية أشهر.. جلسة استثنائية لبرلمان العراق

تركيا والسعودية تهدفان لتبادل تجاري بـ10 مليارات دولار

تركيا والسعودية تهدفان لتبادل تجاري بـ10 مليارات دولار

&#34;ميقاتي&#34; يرفض أن يكون أسير موقف معين

"ميقاتي" يرفض أن يكون أسير موقف معين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: أسيران من بلدة جبع يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

جنين: أسيران من بلدة جبع يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

المرور: 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

&#34;التشريعي&#34; بغزة يدين حملة الملاحقة ضد نائبة عمالية ببريطانيا لتضامنها مع فلسطين

"التشريعي" بغزة يدين حملة الملاحقة ضد نائبة عمالية ببريطانيا لتضامنها مع فلسطين

الجبهة الشعبية تحيي ذكرى استشهاد أديبها غسان كنفاني الـ (50)

الجبهة الشعبية تحيي ذكرى استشهاد أديبها غسان كنفاني الـ (50)

الجهاد تعقب على قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير خليل عواودة

الجهاد تعقب على قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير خليل عواودة

شبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالقرب من &#34;رأس كركر&#34;

شبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالقرب من "رأس كركر"

الأمم المتحدة: الفلسطينيون بمسافر يطا معرضون لخطر متزايد منذ صدور قرار &#34;العليا الإسرائيلية&#34;

الأمم المتحدة: الفلسطينيون بمسافر يطا معرضون لخطر متزايد منذ صدور قرار "العليا الإسرائيلية"

المالكي ونظيره السلوفاكي يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية

المالكي ونظيره السلوفاكي يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية

منوعات

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي بعد دخولها العناية المركزة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

لهذا السبب..أحمد فلوكس هارب من العدالة

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

حقيقة وفاة الفنان رشيد عساف بجلطة قلبية

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

سلاف فواخرجي ترد بعد تصريحاتها بقيام كاريس بشار بإفساد زفافها قبل 22 عاماً

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

في عيد ميلادها الأول..الظهور الأول لابنة ديانا كرزون

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها &#34;كبرنا سوا&#34;

شاهد: صباح جزائري في أحضان زوجها "كبرنا سوا"

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

لهذا السبب..شاكيرا خائفة وتستنجد بالشرطة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

تفاصيل مرعبة عاشها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل في أيامه الأخيرة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

شاهد: بدرية طلبة تسحر المتابعين بإطلالة غير متوقعة

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز &#34;هلي الرحباني&#34;

أخفته عن الأضواء أكثر من 60 عاماً..الظهور الأول لابن فيروز "هلي الرحباني"

عربي

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أول تعليق لميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

استئناف العمل بمطار دمشق الدولي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

بعد فاجعة نيرة أشرف..مقتل طالبة أردنية بست رصاصات في جامعتها

بعد فاجعة نيرة أشرف..مقتل طالبة أردنية بست رصاصات في جامعتها