عربي

أبو الغيط: التحضيرات الجزائرية للقمة العربية "جادة للغاية"

أبو الغيط: التحضيرات الجزائرية للقمة العربية "جادة للغاية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن التحضيرات الجزائرية للقمة العربية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل "جادة للغاية".

وقال أبو الغيط: "قدمت للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تقريرا شاملا عما وصلنا إليه أنا  ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الإعداد لهذه القمة القادمة". 

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك في تصريحات صحفية لأبو الغيط، الثلاثاء، عقب استقباله من قبل الرئيس  الجزائري على هامش زيارة للبلاد لبحث التحضيرات لهذا الموعد.

وتابع: "يبدو لي مؤكدا أن هناك تحضيرات جزائرية جادة للغاية لهذه القمة المقررة في 1 و2 نوفمبر القادم".

وأضاف: "سنواصل مع الخارجية الجزائرية في الاعداد لهذه القمة وسأزور مقر المؤتمرات لاستقصاء كامل الرؤية فيما يتعلق بالتحضير لها من حيث الإجراءات والمواعيد لإنجاحها".

وقال أبو الغيط إنه بحث مع الرئيس الجزائري "مجمل الوضع الدولي والإقليمي والعربي وبكثير من التعمق".

ووصل أمين عام الجامعة العربية، مساء الإثنين، إلى الجزائر حيث عقد محادثات مع وزير الخارجية لعمامرة حول التحضيرات للقمة.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وافق وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع لهم على مقترح جزائري بعقد القمة العربية المقبلة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بالجزائر كموعد رمزي يتزامن مع الذكرى 68 لاندلاع "الثورة التحريرية" (ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954).

يشار أن القمة العربية كانت قد تأجلت في 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

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