نحو 1000 قتيل ومئات الجرحى بزلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 6.1 درجات، اليوم الأربعاء، إقليم بكتيكا في أفغانستان، مما أدى إلى مصرع المئات من الأشخاص.وأفادت تقارير بسقوط نحو 1000 قتيل ومئات الجرحى جراء زلزال ضرب، اليوم الأربعاء، ولايتين بجنوب شرقي أفغانستان وفق ما نقلت (قناة الجزيرة).وذكرت إدارة الكوارث بأفغانستان "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 950 قتيلا و610 جرحى".وقال رئيس الوكالة محمد نسيم حقاني إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث لقي 100 شخص مصرعهم وأصيب 250 آخرون بجروح.وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننغرهار وخوست، في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.وقال بلال كريمي مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن "الكثير من المنازل دُمرت، وإن سكانها لا يزالون تحت الأنقاض".وكتب في تغريدة على (تويتر)، "ندعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية".وضرب زلزال ثان بقوة 4.5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته، وفقا للمصدر نفسه.وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على (تويتر)، إن "الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا".وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل، وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق روايات شهود نشرت على موقع "مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي".