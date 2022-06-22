قلق في إسرائيل.. ارتفاع المنحنى الوبائي والمستشفيات تكتظ بمرضى (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأربعاء، أنه في ظل ارتفاع المنحنى الوبائي، فإن القلق بات يسود وزارة الصحة الإسرائيلية، من اكتظاظ المستشفيات بمرضى فيروس (كورونا).وتوفي ثلاثة أشخاص يوم الاثنين، متأثرين بإصابتهم بفيروس (كورونا)، فيما سجلت 10692 إصابة جديدة، في وقت واصلت الإصابات الخطيرة كما الحالات التي بحاجة إلى تسرير بالارتفاع.ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن سُجل يوم الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي، أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس (كورونا)، فيما ارتفعت الإصابات النشطة إلى 60622 حالة نشطة.