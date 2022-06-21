شؤون فلسطينية

مغادرة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري

مغادرة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إن أولى قوافل الحجاج غادرت قطاع غزة اليوم الثلاثاء عبر معبر رفح.

وأوضح البكري في بيان له، أن سفر حجاج غزة سيكون على مدار يومين، اليوم الثلاثاء بمعدل ثلاث رحلات بعدد 736 حاجاً، وغداً بمعدل رحلتين بعدد حجاج 596 على أن يكون الطيران بشكل متتالي بفارق ساعة بين كل رحلة والاخرى.

وشكر جمهورية مصر العربية على دورها الكبير في سفر حجاج قطاع غزة وعلى ما قدمته من تسهيلات لخروج أولى القوافل اليوم. 

وأكد البكري أن أولى قوافل حجاج الضفة الغربية ستغادر بعد غد الخميس، فيما ستغادر الثانية يوم الجمعة.

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