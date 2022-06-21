شؤون فلسطينية

حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. 

الثلاثاء 2022/06/21: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق باردا نسبيا في المناطق الجبلية،ويحتمل سقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

 الأربعاء 2022/06/22: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام ،ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس 2022/06/23: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2022/06/24: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا الى شديد الحرارة وجافا ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

              درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 26-16 26-17 31-21 بيت لحم 26-16 26-17 31-21
رام الله والبيرة 25-15 25-16 30-20 طولكرم 28-18 29-19 32-22
نابلس 27-17 28-17 32-21 قلقيلية 28-18 29-19 32-22
جنين 29-18 30-19 34-22 سلفيت 26-16 26-17 31-21
طوباس 30-19 31-20 35-23 روابي 27-17 28-17 32-21
الخليل 25-15 25-16 30-20 غزه 27-19 28-21 30-22
أريحا 34-22 35-23 38-25 خانيونس 27-19 28-21 30-22
الأغوار الشمالية 32-19 33-21 36-23 رفح 28-18 29-22 31-21

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