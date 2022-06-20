وزير الداخلية الفلسطيني يبحث مع نظيره الأردني التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الداخلية زياد هب الريح، مع نظيره الأردني مازن الفرّاية، اليوم الاثنين، تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وثمّن الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر وزارة الداخلية الأردنية في العاصمة عمان، عمق العلاقة القائمة على الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والأردني.ورافق الوزير في الزيارة، وكيل الوزارة يوسف حرب، والمساعد الأمني اللواء محمد الجبريني، ومدير عام العلاقات العربية والدولية العميد محمود صلاح الدين.