شؤون فلسطينية

وزير الداخلية الفلسطيني يبحث مع نظيره الأردني التعاون المشترك

وزير الداخلية الفلسطيني يبحث مع نظيره الأردني التعاون المشترك
زياد هب الريح يلتقي نظيره الأردني
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الداخلية زياد هب الريح، مع نظيره الأردني مازن الفرّاية، اليوم الاثنين، تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر وزارة الداخلية الأردنية في العاصمة عمان، عمق العلاقة القائمة على الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والأردني.

ورافق الوزير في الزيارة، وكيل الوزارة يوسف حرب، والمساعد الأمني اللواء محمد الجبريني، ومدير عام العلاقات العربية والدولية العميد محمود صلاح الدين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولته اجتياز السياج الفاصل جنوب القطاع

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولته اجتياز السياج الفاصل جنوب القطاع

الخليل: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية الجوايا

الخليل: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية الجوايا

&#34;الشرطة البحرية&#34; بغزة: تقرر العودة لممارسة مهنة الصيد داخل البحر بشكل طبيعي

"الشرطة البحرية" بغزة: تقرر العودة لممارسة مهنة الصيد داخل البحر بشكل طبيعي

تنويه بعدم السباحة في بحر غزة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. ما السبب

تنويه بعدم السباحة في بحر غزة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. ما السبب

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين

سرايا القدس تعلن اختتام مناورات &#34;عزم الصادقين&#34; التي نُفذت بقطاع غزة

سرايا القدس تعلن اختتام مناورات "عزم الصادقين" التي نُفذت بقطاع غزة

بماذا علق نفتالي بينيت حول حل (كنيست) والذهاب لانتخابات مبكرة؟

بماذا علق نفتالي بينيت حول حل (كنيست) والذهاب لانتخابات مبكرة؟

تحقيق لصحيفة أمريكية: الرصاصة التي قتلت &#34;أبو عاقلة&#34; أطلقها جندي إسرائيلي

تحقيق لصحيفة أمريكية: الرصاصة التي قتلت "أبو عاقلة" أطلقها جندي إسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الداخلية الفلسطيني يبحث مع نظيره الأردني التعاون المشترك

وزير الداخلية الفلسطيني يبحث مع نظيره الأردني التعاون المشترك

الخليل: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية الجوايا

الخليل: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية الجوايا

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين

رام الله: الشيخ يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات الفلسطينية

رام الله: الشيخ يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات الفلسطينية

القناة الـ (12): زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستتم كما هو مخطط لها

القناة الـ (12): زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستتم كما هو مخطط لها

(برلمانيون لأجل القدس) تلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

(برلمانيون لأجل القدس) تلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

&#34;التربية&#34; تؤكد حرصها على تمكين جميع الطلبة من تأدية امتحان الثانوية العامة بظروف مناسبة

"التربية" تؤكد حرصها على تمكين جميع الطلبة من تأدية امتحان الثانوية العامة بظروف مناسبة

بينيت ولابيد يتفقان على قرار حل (كنيست) الأسبوع المقبل

بينيت ولابيد يتفقان على قرار حل (كنيست) الأسبوع المقبل

منوعات

خرج من أزمة فقدان والده..رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد ابنته

خرج من أزمة فقدان والده..رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الكشف عن تفاصيل مثيرة وصادمة عن حياة شاكيرا وبيكيه

الكشف عن تفاصيل مثيرة وصادمة عن حياة شاكيرا وبيكيه

شاهد: جوني ديب يصدم المتابعين بإطلالته الجديدة

شاهد: جوني ديب يصدم المتابعين بإطلالته الجديدة

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

هل تكون إليسا عروس 2022؟

هل تكون إليسا عروس 2022؟

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

عربي

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية فشلت في الاتفاق على الإطار الدستوري للانتخابات

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية فشلت في الاتفاق على الإطار الدستوري للانتخابات

لبنان يدعو المجتمع الدولي للتعاون بملف اللاجئين السوريين ويحذر من موقف ليس مستحبًا للغرب

لبنان يدعو المجتمع الدولي للتعاون بملف اللاجئين السوريين ويحذر من موقف ليس مستحبًا للغرب

السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول

السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول

مصر مستعدة لإنشاء محطة مياه على نهر الفرات في العراق

مصر مستعدة لإنشاء محطة مياه على نهر الفرات في العراق