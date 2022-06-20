"الشرطة البحرية" بغزة: تقرر العودة لممارسة مهنة الصيد داخل البحر بشكل طبيعي



وقالت أمس الأحد، إنه "تقرر وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها إلى البحر يوم غد الإثنين (20 حزيران/ يونيو 2022) من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 23:59 مساء، في المنطقة البحرية الممتدة من مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة (البيدر) وحتى نهاية الحدود البحرية لمحافظة خانيونس جنوباً".



وأوضحت البحرية أن هذا الاغلاق جاء بسبب وجود أعمال وتدريبات للمقاومة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة البحرية بغزة، مساء اليوم الاثنين، عن العودة لممارسة مهنة الصيد من بحر قطاع غزة بشكل طبيعي.وكانت الشرطة أعلنت، مساء أمس الأحد، عن إغلاق جزءا من بحر قطاع غزة أمام حركة الملاحة اليوم الإثنين.