تنويه بعدم السباحة في بحر غزة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. ما السبب





وقالت البلدية: "نظراً لارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وخطر السباحة؛ ندعو المصطافين على الشاطئ بتجنب السباحة يومي غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الاربعاء".





وطالبت بضرورة الاكتفاء بالاستجمام على الشاطئ دون النزول إلى البحر.





هذا ويعتبر بحر قطاع غزة المتنفس الوحيد للمواطنين، في فصل الصيف، ويذهبون نحوه بسبب عدم الحاجة لتكاليف مالية مقارنة بالتي تدفع من أجل الاستجمام بالشاليهات السياحية.

رام الله - دنيا الوطننشرت بلدية غزة، مساء اليوم الاثنين، تنويها هاما للمواطنين الذين ينوون الذهاب للبحر غدا وبعد غد لممارسة السباحة والاستجمام.