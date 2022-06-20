سرايا القدس تعلن اختتام مناورات "عزم الصادقين" التي نُفذت بغزة





وأضاف أبو حمزة: "شارك في المناورات مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة، وبفضل الله خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات، زماناً ومكاناً؛ بما يُعزز القدرة ميدانياً".





وتابع: "إننا بانتهاء مناورات عزم الصادقين، نؤكد في سرايا القدس أننا سنبقى دومًا عند حسن ظن أبناء شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، وسنجابه عدونا بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله".





هذا وانطلقت مناورات "عزم الصادقين" صباح اليوم غرب مدينة غزة حيث تخللها إطلاق صواريخ تجريبية نحو بحر مدينة غزة، وعدة فعاليات أخرى.

رام الله - دنيا الوطنقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي: إنه "بحمد الله وتوفيقه اختتمنا مساء اليوم الاثنين، مناورات عزم الصادقين".