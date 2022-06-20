أمستردام: من المستحيل ملء خزانات الغاز الهولندية والأوروبية حتى الشتاء

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الطاقة الهولندي روب ييتين، أنه من المستحيل ضمان ملء خزانات الغاز الهولندية والأوروبية حتى الشتاء المقبل بمعزل عن إجراءات إضافية، نظرا لانخفاض إمدادات الغاز من روسيا.وأضاف بحسب ما نقلت روسيا اليوم أن إجمالي إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا آخذة في الانخفاض بسرعة، وقال: "هذا يعني أنه دون إجراءات إضافية، لن يتسنى ضمان قدرتنا على ملء خزاناتنا بالغاز في أوروبا وهولندا للاستعداد حتى فصل الشتاء".وأشار إلى أن السلطات الهولندية تتخذ إجراءات نشطة للاستعداد لفصل الشتاء.وفي وقت سابق، قال نائب المستشار الألماني روبرت هابك، إن وضعا متوترا وصعبا مع الغاز قد تطور في ألمانيا.وعزا ذلك إلى انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.