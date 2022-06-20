بماذا علق نفتالي بينيت حول حل (كنيست) والذهاب لانتخابات مبكرة؟

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت: إن "قرار اللجوء لانتخابات مبكرة جاء للخروج من الأزمة الحالية في إسرائيل".وأضاف بينيت في تصريح له مساء الاثنين: "قرار حل (كنيست) هو القرار السليم بالنسبة لبلادنا"، مؤكداً أن تشكيل الحكومة الحالية كان الأصعب في حياته.وتابع: "سيتولى يائير لبيد منصب رئيس الوزراء بطريقة منظمة".وأكمل بينيت: "الحكومة أجرت يوم الجمعة الماضي سلسلة من المحادثات مع مسؤولين أمنيين وقانونيين، وتم استنتاج أن إسرائيل ستدخل في حالة فوضى دستورية، بعد عدم تجديد قانون الطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية".وختم تصريحه: "كنا نسعى لبقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية"، معتبرا قرار اليوم تزامن مع لحظة ليست سهلة ولكنهم اتخذوا القرار الصحيح.