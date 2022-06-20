السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن رفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول، الذي فرضته بسبب جائحة كورونا.وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه "بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميا، فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية الهند"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).