تحقيق لصحيفة أمريكية: الرصاصة التي قتلت "أبو عاقلة" أطلقها جندي إسرائيلي





وأكدت (سي إن إن) أنها جمعت أدلة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف مراسلة الجزيرة أبو عاقلة في جنين، وأن تحليل آثار الرصاص في الشجرة التي احتمت بها شيرين يدل على أنه تم استهدافها عمدا لاغتيالها.





فيما قالت (أسوشيتدبرس) إن "تحقيقها يعزز تأكيدات السلطات الفلسطينية أن الرصاصة التي قتلتها جاءت من بندقية جندي إسرائيلي".



وأضاف التقرير أن إطلاق النار صوب الصحفيين كان بشكل مباشر ومتعمد، وأن المقذوف الناري الذي أصاب رأس الشهيدة هو من النوع الخارق للدروع، ويحمل خصائص تُستخدم مع سلاح قناص.كما نشرت وكالة (أسوشيتدبرس)، وشبكة (سي إن إن) الأميركيتين تحقيقين يكشفان حقيقة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.