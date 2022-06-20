عاجل

  • جيش الاحتلال يعتقل قبل قليل فلسطينيا حاول عبور السياج الفاصل جنوب قطاع غزة نحو الغلاف وتم تحويله للتحقيق

شؤون فلسطينية

تحقيق لصحيفة أمريكية: الرصاصة التي قتلت "أبو عاقلة" أطلقها جندي إسرائيلي

تحقيق لصحيفة أمريكية: الرصاصة التي قتلت "أبو عاقلة" أطلقها جندي إسرائيلي
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد تحقيق جديد أجرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، اليوم الاثنين، أن الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة أطلقها جندي إسرائيلي.

وخلصت (النيويورك تايمز) في تحقيقها إلى أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة هي واحدة من ست رصاصات أطلقت من الموقع الذي كانت توجد فيه القافلة العسكرية الإسرائيلية.

يذكر أن التقرير الذي أعدته النيابة العامة الفلسطينية حول استشهاد الزميلة أبو عاقلة خلص إلى أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص على أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب للاحتماء.

وأضاف التقرير أن إطلاق النار صوب الصحفيين كان بشكل مباشر ومتعمد، وأن المقذوف الناري الذي أصاب رأس الشهيدة هو من النوع الخارق للدروع، ويحمل خصائص تُستخدم مع سلاح قناص.

كما نشرت وكالة (أسوشيتدبرس)، وشبكة (سي إن إن) الأميركيتين تحقيقين يكشفان حقيقة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأكدت (سي إن إن) أنها جمعت أدلة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف مراسلة الجزيرة أبو عاقلة في جنين، وأن تحليل آثار الرصاص في الشجرة التي احتمت بها شيرين يدل على أنه تم استهدافها عمدا لاغتيالها.

فيما قالت (أسوشيتدبرس) إن "تحقيقها يعزز تأكيدات السلطات الفلسطينية أن الرصاصة التي قتلتها جاءت من بندقية جندي إسرائيلي".

أخبار ذات صلة

&#34;الشرطة البحرية&#34; بغزة: تقرر العودة لممارسة مهنة الصيد داخل البحر بشكل طبيعي

"الشرطة البحرية" بغزة: تقرر العودة لممارسة مهنة الصيد داخل البحر بشكل طبيعي

تنويه بعدم السباحة في بحر غزة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. ما السبب

تنويه بعدم السباحة في بحر غزة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. ما السبب

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين

سرايا القدس تعلن اختتام مناورات &#34;عزم الصادقين&#34; التي نُفذت بغزة

سرايا القدس تعلن اختتام مناورات "عزم الصادقين" التي نُفذت بغزة

بماذا علق نفتالي بينيت حول حل (كنيست) والذهاب لانتخابات مبكرة؟

بماذا علق نفتالي بينيت حول حل (كنيست) والذهاب لانتخابات مبكرة؟

رام الله: الشيخ يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات الفلسطينية

رام الله: الشيخ يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات الفلسطينية

القناة الـ (12): زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستتم كما هو مخطط لها

القناة الـ (12): زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستتم كما هو مخطط لها

(برلمانيون لأجل القدس) تلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

(برلمانيون لأجل القدس) تلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القناة الـ (12): زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستتم كما هو مخطط لها

القناة الـ (12): زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستتم كما هو مخطط لها

(برلمانيون لأجل القدس) تلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

(برلمانيون لأجل القدس) تلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

&#34;التربية&#34; تؤكد حرصها على تمكين جميع الطلبة من تأدية امتحان الثانوية العامة بظروف مناسبة

"التربية" تؤكد حرصها على تمكين جميع الطلبة من تأدية امتحان الثانوية العامة بظروف مناسبة

بينيت ولابيد يتفقان على قرار حل (كنيست) الأسبوع المقبل

بينيت ولابيد يتفقان على قرار حل (كنيست) الأسبوع المقبل

وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل لمناقشة استثمارات أوروبا في فلسطين

وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل لمناقشة استثمارات أوروبا في فلسطين

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لدعم (أونروا) من أجل الوفاء بإلتزاماتها للاجئين الفلسطينيين

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لدعم (أونروا) من أجل الوفاء بإلتزاماتها للاجئين الفلسطينيين

مجلس الوزراء يعتمد خطة تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءاتها

مجلس الوزراء يعتمد خطة تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءاتها

غزة: &#34;الإعلامي الحكومي&#34; يقرر إعفاء حجاج القطاع من الرسوم المقررة على التطعيم

غزة: "الإعلامي الحكومي" يقرر إعفاء حجاج القطاع من الرسوم المقررة على التطعيم

منوعات

خرج من أزمة فقدان والده..رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد ابنته

خرج من أزمة فقدان والده..رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الكشف عن تفاصيل مثيرة وصادمة عن حياة شاكيرا وبيكيه

الكشف عن تفاصيل مثيرة وصادمة عن حياة شاكيرا وبيكيه

شاهد: جوني ديب يصدم المتابعين بإطلالته الجديدة

شاهد: جوني ديب يصدم المتابعين بإطلالته الجديدة

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

هل تكون إليسا عروس 2022؟

هل تكون إليسا عروس 2022؟

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

عربي

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية فشلت في الاتفاق على الإطار الدستوري للانتخابات

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية فشلت في الاتفاق على الإطار الدستوري للانتخابات

لبنان يدعو المجتمع الدولي للتعاون بملف اللاجئين السوريين ويحذر من موقف ليس مستحبًا للغرب

لبنان يدعو المجتمع الدولي للتعاون بملف اللاجئين السوريين ويحذر من موقف ليس مستحبًا للغرب

السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول

السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول

مصر مستعدة لإنشاء محطة مياه على نهر الفرات في العراق

مصر مستعدة لإنشاء محطة مياه على نهر الفرات في العراق