وزير إسرائيلي يكشف الهدف من الذهاب نحو انتخابات مبكرة





وجاء القرار، بعد ساعة من الإعلان عن اتفاق جرى بين بينيت وزعيم حزب "هناك مستقبل" طرح مشروع قانون الأسبوع المقبل لحل (كنيست) والذهاب نحو انتخابات مبكرة.



في حين علقت صحيفة (هآرتس) عن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر: "الهدف من الانتخابات المقبلة لـ (كنيست) هو منع رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة".



وأضافت الصحيفة: "لا مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل (كنيست) وإجراء انتخابات مبكرة".





رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت يعتزم خوض الانتخابات المقبلة لـ (كنيست)".