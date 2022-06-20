أول تعليق من نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة لـ (كنيست)



وجاءت تصريحات نتنياهو في أعقاب عزم الحكومة الإسرائيلية على إجراء انتخابات مبكرة لـ (كنيست)، معلقاً: "بعون الله سنعمل وننجح برفقة شركائي".



وأضاف نتنياهو: "هذه أمسية بها أخبار عظيمة لملايين الإسرائيليين، بعد عام من جهود المعارضة، انتهت معاناة الإسرائيليين".



وتابع: "من الواضح للجميع أن الحكومة الفاشلة في تاريخنا قد انتهت، حكومة كانت تعتمد على مؤيدي الإرهاب، تخلت عن أمن الإسرائيليين، رفعت تكلفة المعيشة إلى مستويات لم نكن نعرفها، وفرضت ضرائب غير ضرورية".



وأردف نتياهو: "كما عرضت الجمهور اليهودي للخطر، هذه الحكومة ستعود إلى البيت، أنا وأصدقائي سنقود إسرائيل إلى آفاق جديدة بما في ذلك توسيع دائرة السلام".



وفي السياق، قالت صحيفة (هآرتس) نقلاً عن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر: إن "الهدف من الانتخابات المقبلة لـ (كنيست) هو منع رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة".



وأضافت الصحيفة: "لا مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل (كنيست) وإجراء انتخابات مبكرة".



رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب الليكود، رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو: إنه "سيشكل حكومة وطنية واسعة برئاسة الليكود في حكومة تهتم بكل مواطني إسرائيل".