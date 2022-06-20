رام الله: الشيخ يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مع القنصل اليوناني العام في القدس إفانجيلوس فليراس، اليوم الإثنين، آخر المستجدات والتطورات السياسية حول القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة محليا وعالميا.وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب الشيخ بمدينة رام الله، مناقشة الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين وإرهابهم على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس، والتي من شأنها أن تعيق حل الدولتين، وضرورة وجود أفق سياسي ينهي الاحتلال ويفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.وثمن الشيخ العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين دولة فلسطين واليونان.من جانبه، أكد فليراس علاقات الصداقة التاريخية القوية بين اليونان وفلسطين، مشددا على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق القرارات الأممية والشرعية الدولية.