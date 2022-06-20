القناة الـ (12): زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستتم كما هو مخطط لها

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، إن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط ستتم في الموعد المخطط لها".ووفق ما نقلته القناة الـ (12) الإسرائيلية عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، فإن بايدن سيلتقي مع زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد وليس رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت.هذا وأعلن البيت الأبيض، أنّ بايدن سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط وخاصة (السعودية وإسرائيل والضفة الغربية) خلال الفترة من 13 إلى 16 تموز/ يوليو المقبل.وأضاف البيت الأبيض في بيانٍ صحفي أنه "من المقرر أن يلتقي بايدن خلال جولته نظرائه بالمنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".