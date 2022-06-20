(برلمانيون لأجل القدس) تلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من رابطة (برلمانيون لأجل القدس)، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشيكو، اليوم الإثنين، في مدينة إسطنبول التركية؛ لمناقشة ملف عضوية الرابطة في الاتحاد.وذكرت الرابطة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "وفدها سلّم رئيس الاتحاد البرلماني جميع المعلومات الخاصة بطلب حصول الرابطة على عضوية عضو مراقب في الاتحاد، حيث سيجري اتخاذ القرار في الاجتماع المقبل للاتحاد المقرر عقده في دولة رواندا".وكان وفد من الرابطة شارك في أعمال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الـ(144)، الذي انعقد في مدينة بالي الإندونيسية، بناء على دعوة رسمية.يشار إلى أن رابطة "برلمانيون لأجل القدس" أُنشئت عام 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، وتضم في عضويتها نحو ألف و500 برلماني من كل أنحاء العالم.فيما يتشكل "الاتحاد البرلماني الدولي"، الذي أسس عام 1889، من برلمانات 170 دولة من كافة أنحاء العالم، وتدعم المنظمة الديموقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية والسلام.