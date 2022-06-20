إعلام إسرائيلي يكشف موعد الانتخابات المقبلة لـ (كنيست)

رام الله - دنيا الوطنكشفت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، عن موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لـ (كنيست).وقالت الإذاعة: إن "موعد الانتخابات الإسرائيلي المقبلة لـ (كنيست)، يوم الثلاثاء الموافق 25 من تشرين الأول/ أكتوبر 2022".وفي سياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن (كنيست) الاحتلال سيصوت الأسبوع المقبل على مقترح حكومي لحله.ووفق القناة الـ (12) الإسرائيلية، فإن زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد سيشغل منصب رئاسة الوزراء حتى الانتخابات المقبلة.وأضافت: "اتفق رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد الليلة على تقديم مشروع قانون حل (كنيست) إلى كنيست للموافقة عليه الأسبوع المقبل".وتابعت: "جاء القرار بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف، بمجرد الموافقة على القانون، سيتولى لابيد منصب رئيس الوزراء حسب اتفاق التناوب لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة".