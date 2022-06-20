شؤون فلسطينية

"التربية" تؤكد حرصها على تمكين جميع الطلبة من تأدية امتحان الثانوية العامة بظروف مناسبة

"التربية" تؤكد حرصها على تمكين جميع الطلبة من تأدية امتحان الثانوية العامة بظروف مناسبة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على تمكين جميع الطلبة من تأدية امتحان الثانوية العامة في ظروف مناسبة، إيمانا بحقهم في مواصلة تعليمهم الحر والمستقر، ومساندة الطلبة الجرحى وذوي الشهداء في ظل انتهاكات الاحتلال وآثارها الصعبة على نفسياتهم.

جاء ذلك في رسالة من وزير التربية التعليم مروان عورتاني إلى الطلبة في محافظة جنين، نقلها وفد الوزارة خلال تفقده اليوم الإثنين، قاعات امتحان الثانوية العامة في المحافظة.

 وضم الوفد كلا من: الوكيل المساعد للقياس والتقويم والبحث والتطوير محمد عواد، ومدير عام تربية جنين سلام الطاهر.

وجاءت هذه الجولة التفقدية، ضمن توجيهات الوزير عورتاني؛ بهدف الاطمئنان على وضع الطالبة تالا صلاح شقيقة الشهيد يوسف صلاح؛ الذي ارتقى شهيدا يوم الجمعة الماضي.

كما تفقد الوفد القاعات التي تتقدم فيها الطالبتان وفاء ورؤيا لحلوح بنات عم الشهيد براء لحلوح، والطالبة أمجاد الفايد شقيقة الشهيد أمجد الفايد الذي استشهد أواخر الشهر الفائت.

وفي سياق متصل، توجه الوفد إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان في المحافظة؛ حيث يتقدم للامتحان الطالب محمد زراق الذي أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.



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