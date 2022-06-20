شؤون فلسطينية

بينيت ولابيد يتفقان على قرار حل (كنيست) الأسبوع المقبل

بينيت ولابيد يتفقان على قرار حل (كنيست) الأسبوع المقبل
كنيست إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "(كنيست) الاحتلال يصوت الأسبوع المقبل على مقترح حكومي لحله".

ووفق القناة الـ (12) الإسرائيلية، فإن زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد سيشغل منصب رئاسة الوزراء حتى الانتخابات المقبلة.

وأضافت: "اتفق رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد الليلة على تقديم مشروع قانون حل كنيست إلى كنيست للموافقة عليه الأسبوع المقبل".

وتابعت: "جاء القرار بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف، بمجرد الموافقة على القانون، سيتولى لابيد منصب رئيس الوزراء حسب اتفاق التناوب لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة".

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قال: إنه "لأمر مؤسف أن يتم جر البلاد إلى الانتخابات".

وأكمل غانتس: "سوف نستمر كحكومة مؤقتة في العمل قدر الإمكان، أنا لا أمتلك على القرار".

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